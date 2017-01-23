وزعت جمعية الأورمان مساعدات خيرية وانسانية على 100 من اسر المسجونين المفرج عنهم بمديرية امن الاسماعيلية وذلك بالتعاون مع إدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية وعدد من الجمعيات الخيرية الكبرى

جاء التوزيع ضمن فعاليات احتفالية كبرى اقيمت بمناسبة احتفالات الشرطة عيد الشرطة الذى يواكب الذكرى 65 لصمود قوات الشرطة ضد قوات الاحتلال الانجليزى برفضهم تسليم مبنى البستان مقر مديرية أمن الاسماعيلية الحالى

حضر احتفالية تسليم المساعدات عدد كبير من قيادات مديرية امن الاسماعيلية وعدد من قيادات إدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية

وقال محمود فؤاد نائب المدير العام للأورمان أن تعاون الجمعية مع إدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية لدعم اسر المسجونين والمفرج عنهم ياتى في إطار إستراتيجية الجمعية الهادفة لمد يد العون لكل شرائح غير القادرين وحماية اسر المسجونين والمفرج عنهم من الانزلاق في براثن الجريمة أو العودة إليها بتوفير دعم متواصل لهم يساعدهم على مواجهة ظروف معيشتهم ويامن لاسر المسجونين الحصول على احتياجاتهم الأساسية في غياب عائلهم

من جانبه أكد اللواء عصام سعد مديرامن الاسماعيلية أن تقديم المساعدات الانسانية لاسر المساجين المفرج عنهم لاجتياز الحاجز النفسى السيئ والناجم عن ظروف حبسهم وتاسير ذلك على اسرهم