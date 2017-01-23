عروض فنية ومسابقات وكتب مجانية للأطفال بمعرض الكتابالإثنين، 23 يناير 2017 06:47 م
يشارك المركز القومي لثقافة الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 48 تحت شعار (الشباب وثقافة المستقبل) والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 يناير حتى 10 فبراير المقبل.
وصرحت رئيس المركز القومي لثقافة الطفل مرفت مرسي بأن المركز سينظم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية يوميا من العاشرة صباحا إلى الثالثة والنصف مساء منها ورش فنون تشكيلية - ورش ثقافية - ورش حكي، بالإضافة لندوات الطفولة وثقافة المستقبل، وكيف تصنع مستقبلك من أجل مستقبل أفضل للوطن.
وقالت مرفت إنه سيتم إقامة حفلات توقيع لأحدث إصدارات ومطبوعات المركز ويتم إهداء نسخ مجانية للحاضرين، كما سيقيم المركز عدة لقاءات وحوارات بين الأطفال الموهوبين الفائزين في مسابقات المركز (مسابقة المخترع الصغير - مسابقة الطفل الموهوب) وبين الأطفال من رواد المعرض، ولقاء مع أصغر سفيرة للسلام الطفلة متعددة المواهب صفاء طه لتحكي تجربتها للأطفال وكيف تحدت الإعاقة لتكون أصغر سفيرة في العالم.
وأضافت مرسي أن برنامج “كانوا في طفولتهم” والذي بدأه المركز العام الماضي سيتم تنفيذه أيضا ضمن فعاليات هذا العام حيث يتم استضافة شخصيات شهيرة ولها مكانة بارزة لتقديم النموذج والقدوة والمثل الأعلى للأطفال.
وأوضحت رئيس المركز أن كل هذه الأنشطة إلى جانب المسابقات الثقافية والعروض الفنية كالساحر والأراجوز وعروض فرقتي المسرح والكورال لأطفال الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.
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