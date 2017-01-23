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شيرين لحسام حبيب:"ربنا يستر ونبقى محترمين"
شيرين عبد الوهاب

شيرين لحسام حبيب:"ربنا يستر ونبقى محترمين"

الإثنين، 23 يناير 2017 06:44 م

 
عرضت قناة “dmc”، برومو حلقة مسجلة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة كل من حسام حبيب ومنة شلبي وشيماء سيف خلال برنامج “شيري ستوديو”، ووجهت شيرين حديثها لحسام حبيب قائلة: “ربنا يستر ونبقي محترمين قدام الناس”.

ولفتت شيرين موجهة حديثها أيضًا لحسام حبيب، قائلة: “بتدي الأغنية لأليسا ليه من قلة المطربين في مصر وأنا كنت فين ساعتها”.

وتذاع حلقة الفنانة شيرين عبدالوهاب كاملة مع حسام حبيب ومنة شلبي وشيماء سيف الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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