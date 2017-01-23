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باحث: محاكمة شريف اسماعيل ومجموعته الاقتصادية ضرورة وبقاؤه في منصبه كارثي
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

باحث: محاكمة شريف اسماعيل ومجموعته الاقتصادية ضرورة وبقاؤه في منصبه كارثي

الإثنين، 23 يناير 2017 06:44 م
خاص - محيط

قال الباحث السياسي في المركز العربي الافريقي مصر للدراسات أشرف عمارة أن بقاء شريف اسماعيل في منصبه كرئيس للوزراء في التغيير الوزاري الجديد يعني فشل العملية برمتها من الان لأنه فشل في ادارة الحكومة على مدار أكثر من عام لافتا الى أن استمراره أمر كارثي.
وأكد عمارة على أنه لابد من اقالة وزراء المجموعة  الاقتصادية  ومحاسبتهم ومحاكمتهم على الفور لأنهم دمروا اقتصاد الدولة المصرية وأهدروا مليارات الجنيهات والدولارات من ميزانية الدولة.

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