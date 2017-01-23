بالصور: "بحيرة موندسي" سحر يجب زيارته في النمساالإثنين، 23 يناير 2017 11:22 م
واحدة من أهم و أكبر البحيرات السياحية في النمسا و في قارة أوروبا الوسطى بأكملها و هي بحيرة موند سي Mond See الشهيرة و التي تقع في مدينة موند سي المميزة.
حيث أنها بلدة صغيرة و رائعة مليئة بالمساحات الخضراء الواسع و التي توجد في منطقة فوكلا بروك النمساوية و التي توجد في النمسا العليا و التي تشتهر بجمالها السياحي الخلاب و طيبة شعبها حيث أنه يصل عدد السكان الذين يقطنون في هذه المدينة إلى حوالي أكثر من ثلاثة ألاف نسمة تقريبا و العدد في تزايد و تتمتع هذه المدينة بالعديد من المعالم السياحية و التي من أهمها بحيرة موند سي .
و من الجدير بالذكر أيضا أن هذه المدينة مدينة موندسي على مقربة من مدينة سالز بورج الشهيرة حيث أنه يفصل بينهما حوالي أكثر من ثلاثون كيلو متر أي حوالي خمسة و عشرون دقيقة تقريبا , كما أنها تحتوي على العديد من المقاهي و المطاعم المختلفة و التي تقدم القهوة النمساوية المحلية الشهيرة و التي لا يمكن تذوقها سوى على أرض النمسا .
كما أنه يوجد أيضا سوق كبير بها يتوفر به العديد من الاحتياجات اللازمة للسائحين و جميع متطلبات حياتهم اليومية كما يمكنك أيضاً ممارسة الرياضات المائية بأنواعها االمختلفة من الصيد وركوب الزوارق والتجديف بها أو استئجار القوارب والقوارب هناك تحتوي على وجبات خفيفة وبعض المرطبات.
بالاضافة الى أنه يوجد أيضا به بعض المتاجر التي تقوم ببيع الهدايا التذكارية , و تعتبر بحيرة موند سي الرائعة من أجمل البحيرات حيث أنها توجد على مقربة أيضا من منطقة جبال الألب حيث أنه يتمتع بإطلالة رائعة إلى جانب المساحات الخضراء من حولها.
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