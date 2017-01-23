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برلماني يعد قانون يسمح بإدخال أنشطة رياضية وخدمية إلى الاستاد الرياضي
النائب فرج عامر عضو مجلس النواب

برلماني يعد قانون يسمح بإدخال أنشطة رياضية وخدمية إلى الاستاد الرياضي

الإثنين، 23 يناير 2017 06:26 م
محيط: خاص

قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إنه يعد قانون بشأن إدخال الأنشطة الرياضية والخدمية الى جميع الاستادات على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأوضح “فرج” في بان صحفي وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط”، أن الاستاد عبارة عن مبني عملاق لا يدر ربحًا أو دخلًا مناسبا.

وأضاف: إذا ما استغلينا هذه البنايات عن طريق ادخال خدمات رياضية واجتماعية عدا المحلات التجارية، سيدر ذلك دخلا أسوة بمراكز الشباب، وسيكون لها اشتراكات سنوية وكارنيهات عضوية تسمح للمشتركين بممارسة الأنشطة المختلفة التي ستكون واردة تفصيلا بالقانون الجاري إعداده”.

وأعلن دعمه للمقترح المقدم من النائبة نجوى خلف بشأن ادخال لعبة كرة الجرس للمكفوفين وسيكون بمركز شباب دمنهور على ان يمتد الى كافة المراكز الرياضية بعد ذلك.

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