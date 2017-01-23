استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 سفن - منها 4 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة، فيما غادر الميناء 7 سفن - منها 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق ذاته، غادر الميناء قطاران بحمولة ألفين و483 طن قمح، و114 سيارة بحمولة 5 آلاف و358 طن قمح، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 110 آلاف و972 طنا، في حين بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 81 ألفا و267 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 12 ألفا و100 طن يوريا و4 آلاف و320 طن فوسفات و4 آلاف و100 طن ملح.