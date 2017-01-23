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قرار جمهوري بالتجديد للواء أبو بكر الجندي رئيسًا لـ"لتعبئة والإحصاء"
الواء أبو بكر الجندي
الواء أبو بكر الجندي

قرار جمهوري بالتجديد للواء أبو بكر الجندي رئيسًا لـ"لتعبئة والإحصاء"

الإثنين، 23 يناير 2017 06:15 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالتجديد للواء أبو بكر الجندي، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمدة عام.

وأشار بيان للجهاز إلى أن اللواء أبو بكر الجندي يترأس الجهاز منذ عام 2005، ويشرف حاليًا على تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت الذي يجرى الإعداد له منذ سنوات.

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