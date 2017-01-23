أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالتجديد للواء أبو بكر الجندي، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمدة عام.

وأشار بيان للجهاز إلى أن اللواء أبو بكر الجندي يترأس الجهاز منذ عام 2005، ويشرف حاليًا على تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت الذي يجرى الإعداد له منذ سنوات.