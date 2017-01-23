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البرلمان يحيل مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس الوزراء والمحافظين إلى لجان مختصة
مجلس النواب

البرلمان يحيل مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس الوزراء والمحافظين إلى لجان مختصة

الإثنين، 23 يناير 2017 06:12 م
محيط: أ ش ا

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تحديد مرتبات ومعاشات رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وأحال عبد العال –في جلسة اليوم- مشروع قانون مقدما من النائب نضال السعيد و60 نائبا آخرين بشأن دعم المستهلكين إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدمًا من النائب سعيد العبودي و60 نائبًا آخرين بتعديل المادة رقم 17 من قانون الخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد أسامة أبو المجد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف إلى لجنة الشؤون الدينية، ومشروع قانون مقدما من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية والخطة والموازنة.

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