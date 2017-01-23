أحال رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية اللواء ممدوح هجرس 65 من العاملين بعدد من الوحدات الصحية والاجتماعية والمحلية بقرى المركز للتحقيق لتركهم العمل بعد التوقيع فى دفتر الحضور.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي قام بها اليوم الاثنين لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية والمحلية والاجتماعية، حيث تبين ترك 65 طبيبا وموظفين بالوحدات الصحية والمحلية والاجتماعية بقرى (الإنبوطين والقرشيم وبلكيم وميت حواي والبندرة والرجبية) والجمعية الزراعية بالإنبوطين ومركز الشباب بها ، وترك مدير المجمع الخدمي بالإنبوطين للعمل أيضا فقرر إحالتهم للتحقيق.