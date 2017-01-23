مدرب "الفراعنة" يؤكد جاهزية بديل عبد الشافي للقاء غاناالإثنين، 23 يناير 2017 06:09 م
أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، أن المنتخب يملك بدائل عديدة، في حال التأكد من غياب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر عن لقاء غانا بسبب الإصابة.
ويعاني محمد عبد الشافي من إصابة بالتواء في الكاحل تعرض لها خلال لقاء مصر وأوغندا السبت الماضي، حيث تحوم الشكوك حول قدرته على اللحاق بلقاء غانا بعد غد الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.
وقال كوبر – في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين – إنه لم يتأكد بعد من إمكانية لحاق عبد الشافي بلقاء غانا، مشيرا إلى أن المنتخب يملك بدائل عديدة لتعويض اللاعب في حال تأكد غيابه.
وأوضح كوبر، أن أحمد فتحي وعمر جابر يملكان القدرة على التواجد في مركز الظهير الأيسر، مشددا على وجود كريم حافظ أيضا في نفس المركز، وأنه على الرغم من صغر سنه إلا أنه قادر على تقديم أداء جيد.
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