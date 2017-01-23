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النمنم: نستهدف ترميم 47 بيت ثقافة على مستوى الجمهورية العام الحالي
حلمي النمنم

النمنم: نستهدف ترميم 47 بيت ثقافة على مستوى الجمهورية العام الحالي

الإثنين، 23 يناير 2017 06:10 م
خاص - محيط


صرح وزير الثقافة حلمي النمنم أن خطة الوزارة في العام الحالي تتضمن إنشاء وترميم 47 بيت ثقافة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام محافظة كفر الشيخ، خلال زيارة وزير الثقافة للمحافظة، لفتتاح المجمع الثقافي، بحضور محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، والدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس راضى أمين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب الزهري رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، وعددا من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال الوزير إن “المجمع الثقافي الجديد بمحافظة كفر الشيخ، بلغت تكلفته ما يزيد عن 25 مليون جنيه، ليكون مركزا جامعا لكل أشكال الثقافة”، لافتا إلى أن المحافظات الحدودية مثل سيناء، ومطروح، والوادي الجديد، وحلايب وشلاتين، ومحافظات الصعيد، يحظون باهتمام خاص من الوزارة، وذلك من خلال إقامة معارض للكتب، والأنشطة الثقافية، وافتتاح قصور وبيوت الثقافة بها.

وأضاف أن الوقت الحالي لا يحتمل الموافقة على إنشاء دار للأوبرا بمحافظة كفر الشيخ، بسبب الإمكانيات المتاحة لذلك من أموال وخلافه، حيث أن ميزانية الوزارة يصرف منها ما يعادل 60% للأجور والمرتبات، مشيرا إلى أن خطة الوزارة في العام الحالي تتضمن إنشاء وترميم 47 بيت ثقافة على مستوى مصر، موضحا أنه تم وضع حجر الأساس لإنشاء قصر ثقافة مطوبس.

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