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الحكومة تكشف حقيقة تعرض مصر لزلازل مدمرة الفترة القادمة
شريف اسماعيل‎

الحكومة تكشف حقيقة تعرض مصر لزلازل مدمرة الفترة القادمة

الإثنين، 23 يناير 2017 06:02 م

أكد مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض مصر لزلزال مدمر في الفترة القادمة، وقام المركز بالتواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي نفى تلك الأنباء تماماً.

وأضاف أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل، إنما يمكن فقط تحديد مناطق النشاط الزلزالي عن غيرها بواسطة الشبكة القومية للزلازل، وأشار المعهد إلى أن رصد ومراقبة الزلازل من خلال محطات الشبكة القومية للزلازل المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتي تعمل بأحدث تقنيات الرصد والمراقبة وبالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين مواقع الرصد على مستوى الجمهورية.

كما أردف المعهد أن وقوع زلزال بمنطقة العاشر من رمضان مؤخراً يأتي في معدل النشاط الطبيعي لهذه المنطقة كما هو مسجل تاريخياً بمحطات الرصد المحلية والإقليمية والعالمية.

وناشد المعهد وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق علمية مؤكدة من مصادرها منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، والتأثير سلباً على مصلحة الوطن.

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