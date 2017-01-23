أخيرا كشفت سامسونج عن المشكلة التي تسببت في حرائق هواتف جالاكسي نوت 7 التي أطلقت في أغسطس الماضي، وعرضت في فيديو الخطوات التي ستتخذها لمنع تكرار تلك التجربة.

وقالت الشركة في فيديو على موقعها الرسمي، إن احتراق هواتف جالاكسي نوت 7 كان بسبب عيبين في البطاريات أديا فيما بعد إلى إيقاف إنتاج الهاتف وسحبه من الأسواق.

ويتمثل العيب الأول في وجود خلل بتصميم البطارية، وتحديدا في الركن الأيمن العلوي تسبب في إحداث دائرة قصر كهربائية في الجهاز. أما العيب الثاني فكان تصنيعيا ويمكن أن يكون تسبب في احتراق بعض الأجهزة، حسب الشركة.

كيف ستتجنب المشكلة؟

وأضافت سامسونج أنها مصرّة على أن تتعلم من هذه التجربة، ولذلك طورت برنامج اختبار مكونا من 8 نقاط لفحص كل صغيرة وكبيرة في البطاريات الجديدة، بما في ذلك اختبارات الشحن وتفريغ الشحن.

وفي الخطوة التالية ستقوم الشركة باختبار المكونات الداخلية لكل بطارية عبر أشعة X ، القادرة على اكتشاف أي خلل في البطاريات دون الحاجة إلى فحصها من الداخل.

بعد ذلك ستقوم سامسونج بتعريض البطاريات لأقسى الظروف الخارجية، بما في ذلك الحرارة العالية والبرودة الشديدة، وحتى تجربة التعرض للبطارية بالضرب أو الثقب، كما أظهر الفيديو الذي نشرته سامسونغ.