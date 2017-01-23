قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الكابتن حسام البدري، تصعيد ثلاثة حراس مرمى من فريق الشباب بالنادي، للمشاركة في مران الفريق.

وجاء قرار الجهاز الفني بتصعيد الثلاثي، أحمد طارق سليمان، ومصطفى أحمد شوبير، ومحمد عصام الغندور، للتدريب مع الفريق الأول، ضمن خطة وضعها البدري بالاتفاق مع طارق سليمان مدرب الحراس؛ للتعرف بنفسه على جميع حراس المرمي بقطاع الناشئين من مواليد ٩٧ وحتى2001، وإكسابهم الخبرة اللازمة وللاطمئنان أيضا على مستقبل مركز حراسة المرمي بالأهلي وللتغلب على النقص العددي للحراس؛ بسبب غياب الثنائي أحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي، وانضمام شريف إكرامي إلى المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية غدًا الثلاثاء أمام فريق بلدية الإسماعيلية على ملعب الدفاع الجوي.

وتأتي المباراة ضمن خطة إعداد الفريق، وتجربة اللاعبين غير الدوليين، قبل التوجه يوم السبت القادم إلى الإمارات؛ للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير القادم على كأس السوبر.