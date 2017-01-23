يستمر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في ارتداء زيه التقليدي، خلال مباراته القادمة أمام غانا المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء، على إستاد بورت جنتيل، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وأقيم اليوم الإثنين، الاجتماع الفني الخاص بمباراة مصر وغانا، حيث حضر من الجانب المصري إيهاب لهيطة مدير المنتخب، والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وإيناس مظهر المنسق الإعلامي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني، على أن يرتدي منتخب مصر زيه التقليدي “القميص الأحمر، والشورت الأبيض، والجوارب السوداء” وهو الزي الذي يكون علم مصر، على أن يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الكامل، بينما يرتدي منتخب غانا القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، فيما يرتدي حارس مرماه الزي الأصفر الكامل.

وأكد النسق العام للمباراة الجنوب إفريقي داني جوردان، أن المنتخب المصري سيكون الفريق الأول في اللقاء، بينما المنتخب الغاني سيكون الفريق الثاني، وعليه سيتواجد منتخب مصر في مقاعد البدلاء اليسرى من الملعب، أما المنتخب الغاني فسيكون في الناحية اليمنى.

وأوضح جوردان، استمرار أداء عمليات الاحماء للاعبين قبل انطلاق اللقاء، داخل الغرف المغلقة المخصصة لذلك، على أن يسمح لحراس المرمى فقط، بالتدريب على أرضية الملعب.

وطالب المنسق العام للقاء، مسئولي الفريقين، بضرورة الالتزام بموعد انطلاق المباراة، وعدم التأخير داخل غرفة الاحماء، لضرورة انطلاق مباراتي مصر وغانا في مدينة بورت جنتيل، ومالي وأوغندا في مدينة أويام في نفس التوقيت، تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.