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«كاف» يوضح تفاصيل قرار منع الصحفيين من حضور تدريبات منتخب مصر
تدريب منتخب مصر - مران منتخب مصر - الفراعنة

«كاف» يوضح تفاصيل قرار منع الصحفيين من حضور تدريبات منتخب مصر

الإثنين، 23 يناير 2017 04:13 م
محيط: أ ش ا

أوضح مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الاثنين، تفاصيل قرار منع الإعلاميين والصحفيين من حضور تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم، في معسكره الحالي بالجابون، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وقام إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، بالاستفسار من مسئولي الكاف بشكل رسمي بشأن حضور الصحفيين والإعلاميين تدريبات الفريق، حيث أفاد مسئولو الاتحاد الإفريقي بأن يتم السماح بحضور التدريبات لجميع الإعلاميين الحاملين للبطاقات المعتمدة من الكاف، وتصوير أول ربع ساعة فقط من المران.

وأوضح مسئولو الكاف، أن بعد مرور الربع ساعة الأولى من المران، يكون بعدها القرار للمدير الفني للمنتخب سواء بالسماح بتواجد الصحفيين في الملعب حتى نهاية التدريبات لمشاهدة المران فقط وليس التصوير أو إجراء أي حوارات ، أو بانصرافهم.

جدير بالذكر أن مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قاموا بمنع وسائل الإعلام من تصوير مران منتخب مصر أمس الأحد، فيما السماح بتواجد الصحفيين في أول 15 دقيقة فقط من التدريبات.

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