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تصديري الصناعات الغذائية":131 شركة مصرية تشارك بمعرض "جلفود" دبي فبراير المقبل
هاني برزي رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية
هاني برزي رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية

تصديري الصناعات الغذائية":131 شركة مصرية تشارك بمعرض "جلفود" دبي فبراير المقبل

الإثنين، 23 يناير 2017 04:08 م
وكالات

أعلن المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، مشاركة 131 شركة مصرية من كبريات شركات الصناعات الغذائية المصرية والحاصلات الزراعية بفعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض “جلفود” المقرر انعقاده بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 26 فبراير و2 مارس 2017.

وقال رئيس “تصديري الصناعات الغذائية” -في بيان اليوم الاثنين- إنه سيشارك 106 شركات من قطاع الصناعات الغذائية و25 شركة من قطاع الحاصلات الزراعية على مساحة 1414.5 متر مربع تشغل 6 قاعات، مع تقسيم إدارة المعرض خلال الدورة الحالية وفقا للتخصصات بما يتيح الفرصة أمام الزائرين للوصول إلى القطاعات المستهدفة بشكل أكثر سلاسة حيث تجمع كل قاعة قطاع متخصص من كافة الدول.

وأضاف أن “جلفود دبي” يعد من أهم المعارض المتخصصة فى الشرق الأوسط فى مجال المنتجات الغذائية بإعتباره ملتقى إستراتيجى للمنتجين والمستثمرين والموزعين والموردين من مختلف أنحاء العالم، والممثلين لجميع القطاعات الرئيسية فى مجالات الصناعات الغذائية المختلفة للتنافس على تصدير المتطلبات الغذائية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا، كما يعتبر أكثر المعارض رواجا بالمنطقة بإعتباره ملتقى الصناعة الأول والأمثل لعقد كبرى الصفقات والمبيعات على مدار العام.

وأوضح برزي أن السوق الإمارتية تعد من أهم منافذ التصدير لمعظم شركات الأغذية سواء لتلبية إحتياجات هذا السوق أو عبر إعادة التصدير لأسواق أخرى، لافتا إلى إنه من الملاحظ سنويا زيادة عدد الشركات المشاركة بالمعرض وتحقيق رقم قياسي جديد على صعيد عدد العارضين.

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