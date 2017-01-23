 Moheet on google
الإثنين 23 يناير 2017 03:23 مساءً
روابط سريعة
محافظ المنيا يوافق على إقامة 16 مشروعا متنوعا بالمنطقة الصناعية‎
محافظ المنيا اللواء عصام البديوي

محافظ المنيا يوافق على إقامة 16 مشروعا متنوعا بالمنطقة الصناعية‎

الإثنين، 23 يناير 2017 04:06 م
وكالات

وافق محافظ المنيا عصام البديوي على إقامة عدد 16 مشروعا تقدم به عدد من المستثمرين وتخصيص مساحة 67 ألفا و750 مترا مربعا لإقامة تلك المشروعات وفقاً لما هو متاح من مساحات شاغرة بالمنطقة الصناعية.

وقد حيث تنوعت أنشطة المشروعات المقدمة ما بين ( مطحن للقمح ـ صناعة وتعبئة وتغليف الحلوى من العجين والمواد الغذائية ـ تصنيع أعلاف بأنواعها ـ بطاطس نصف مقلية ـ استخلاص وتعبئة زيوت ـ إنتاج أكياس منسوجة ـ تصنيع أجهزة تعويضية وأثاث طبي ـ طحن مسحوق التلك والكربونات ومعالجتها كيميائياً ـ تصنيع إطارات داخلية للسيارات ـ خرسانة جاهزة ومنتجات أسمنتية وكربونات كالسيوم ـ إنتاج وتصنيع الأعلاف وتصنيع المخلل بجميع أنواعه).

وقال المحافظ - خلال رئاسته ، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية - إن الهدف من إقامة هذه المصانع هو فتح آفاق جديدة للتنمية، وخلق فرص عمل للشباب، ورفع معدلات النمو بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة ستعمل على حل جميع المعوقات التي تقف أمام المستثمرين، بهدف تحقيق تنمية صناعية متكاملة.

كما استعرض مجلس الإدارة موقف وإجراءات المدينة النسجية التابعة للهيئة العامة للاستثمار ، والمناطق الحرة والمخصص لها مساحة 306 أفدنه ، وموقف شركة تويوتا لصناعة السيارات والمخصص لها مساحة 10406.75م2 لإقامة مشروع مركز خدمة متكامل لقطع الغيار والأكسسوارات وصالة عرض ومخزن للسيارات.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3