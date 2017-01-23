وافق محافظ المنيا عصام البديوي على إقامة عدد 16 مشروعا تقدم به عدد من المستثمرين وتخصيص مساحة 67 ألفا و750 مترا مربعا لإقامة تلك المشروعات وفقاً لما هو متاح من مساحات شاغرة بالمنطقة الصناعية.

وقد حيث تنوعت أنشطة المشروعات المقدمة ما بين ( مطحن للقمح ـ صناعة وتعبئة وتغليف الحلوى من العجين والمواد الغذائية ـ تصنيع أعلاف بأنواعها ـ بطاطس نصف مقلية ـ استخلاص وتعبئة زيوت ـ إنتاج أكياس منسوجة ـ تصنيع أجهزة تعويضية وأثاث طبي ـ طحن مسحوق التلك والكربونات ومعالجتها كيميائياً ـ تصنيع إطارات داخلية للسيارات ـ خرسانة جاهزة ومنتجات أسمنتية وكربونات كالسيوم ـ إنتاج وتصنيع الأعلاف وتصنيع المخلل بجميع أنواعه).

وقال المحافظ - خلال رئاسته ، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية - إن الهدف من إقامة هذه المصانع هو فتح آفاق جديدة للتنمية، وخلق فرص عمل للشباب، ورفع معدلات النمو بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة ستعمل على حل جميع المعوقات التي تقف أمام المستثمرين، بهدف تحقيق تنمية صناعية متكاملة.

كما استعرض مجلس الإدارة موقف وإجراءات المدينة النسجية التابعة للهيئة العامة للاستثمار ، والمناطق الحرة والمخصص لها مساحة 306 أفدنه ، وموقف شركة تويوتا لصناعة السيارات والمخصص لها مساحة 10406.75م2 لإقامة مشروع مركز خدمة متكامل لقطع الغيار والأكسسوارات وصالة عرض ومخزن للسيارات.