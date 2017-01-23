«فاو» تفتح باب التقدم لمنح الدراسات العليا أمام الباحثين والطلاب المصريينالإثنين، 23 يناير 2017 04:07 م
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) عن فتح باب التقدم لمنح الدراسات العليا التي تقدمها وزارة الزراعة بجمهورية المجر ضمن اتفاقيتها مع (فاو)، مشيرة إلي أن الانتساب بات متاحا أمام الطلبة الباحثين في مصر للتخصص في مجالات مرتبطة بالزراعة في جامعة “سانت اسطفان”.
وأوضحت وزارة الزراعة المجرية أن المنح المتاحة للعام الجامعي 2017 - 2018 ضمن برنامج التعاون مع منظمة (فاو)، الذي يحتفل بسنته العاشرة، تشمل ثلاثة اختصاصات في مجالات: التنمية الريفية وإدارة الأعمال الزراعية، علوم البستنة، وإدارة المياه في المجال الزراعي، لافتة إلي أن الدراسة تتم باللغة الإنجليزية.
ودعا ممثل (فاو) في مصر حسين جادين - في بيان اليوم الاثنين - طلبة الدراسات العليا المصريين لتقديم ملفاتهم قبل يوم 28 فبراير المقبل للاستفادة من المنح المتاحة، مشيرا إلي أن المنظمة ستقوم بإبلاغ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، كما أنها ستراسل الجامعات الحكومية والخاصة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلاب والخريجين لتقديم طلباتهم.
وقال “تواجه مصر تحديات كبيرة في ملف الزراعة وإدارة المياه وما له من تأثيرات على معدلات توافر المحاصيل الزراعية، وما يتبع ذلك من توفير الأمن الغذائي ومكافحة الجوع.. لذا فإن ممثلية الفاو في مصر ترى أن هذه المنح هي فرصة فريدة لتوفير قنوات جديدة للباحثين المصريين لزيادة تعمقهم في التخصصات المرتبطة بإدارة المياه والمجالات الزراعية والغذائية”.
وأضاف أنه يشترط للتقدم للاستفادة من هذه المنح، ألا يتجاوز عمر المتقدم للحصول على المنحة 30 عاما، وأن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة، فيما يتم استقبال الطلبات إلكترونيا عبر عنوان البريد الإلكتروني المون في طلبات الالتحاق، علما بأنه سيتم إهمال الطلبات غير المكتملة.
ومن المقرر أن تغطي المنحة كلفة الدراسة ونفقات السكن والمعيشة، والكتب الأساسية، والتغطية الصحية طوال فترة الدراسة في واحدة من الكليات الثلاث بجامعة “سانت اسطفان”: كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، كلية علوم البستنة، وكلية الزراعة والعلوم البيئية.
-
من هو «المتهم» الذي خفف السيسي عقوبة إعدامه!Mon, 23 Jan 2017 12:57:25 GMT
-
هواوي تطلق هاتفها "Mate9" الحاصل على 8 جوائز في الأسواق المصرية
أطلقت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك هاتفها الذكي الرائد الجديد هواوي “Mate9” الحاصل على ثماني جوائز بمعرض الإلكترونيات الإستهلاكية (CES) لعام 2017 في الأسواق المصرية ...Mon, 23 Jan 2017 11:18:02 GMT
-
خلفان يوجه سلسلة شتائم إلى طارق السويدان
شن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي هجوما لفظيا عنيفا على الداعية الكويتي الدكتور طارق السويدان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ووصف في إحدى تغريداته السويدان ...Sun, 22 Jan 2017 09:59:31 GMT
-
مصطفى قمر: راضي عن إيرادات "فين قلبي"
أكد الفنان مصطفى قمر أنه سعيد بردود الافعال التى تلقاها بعد عرض فيلمه “فين قلبى” فى دور العرض من حوالى 5 ايام وسعيد ايضا بإيرادات الفيلم التى وصلت إلى حوالى 2 مليون ...Mon, 23 Jan 2017 13:14:19 GMT
-
٣٠٠٠ ليلة يفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان دكا
فازت الممثلة ميساء عبد الهادي بـجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم 3000 ليلة للمخرجة مي المصري وذلك في الدورة الـ 15 من مهرجان دكا السينمائي الدولي في بنغلاديش، ليرتفع ...Mon, 23 Jan 2017 13:14:19 GMT
-
تجديد حبس «مستشار وزير المالية» 15 يوماً
جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، حبس مستشار وزير الصحة ومحمود بركة منتج برنامج البيت بيتك، وآخر 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة. وألقى القبض على ...Mon, 23 Jan 2017 13:14:19 GMT
-
ضبط 4 من أعضاء "الأخوان" بالشرقية لتحريضهم على التظاهر
تمكنت مباحث الشرقية من ضبط 4 من أعضاء جماعة الأخوان بالشرقية وبحوزتهم منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وللتظاهر يوم 25 يناير القادم. كان اللواء رضا طبلية مدير امن ...Mon, 23 Jan 2017 13:14:19 GMT
-
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإبتدائية بنسبة نجاح 93,5%
اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم الاثنين نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية بالقاهرة للعام الدراسي 2016/2017 وبلغت نسبة النجاح في ...Mon, 23 Jan 2017 13:14:19 GMT
-
للعام الثاني على التوالي.. "شيبة" ميجا ستار الأغنية الشعبية لعام 2016
أسفر الاستفتاء السنوي الذي تقيمه اذاعة 95 إف إم الشعبي للعام الثاني على التوالي عن فوز المطرب أحمد شيبة بلقب ميجا ستار الأغنية الشعبية لعام 2016 بأغنية (آه لو لعبت ...Mon, 23 Jan 2017 13:14:19 GMT