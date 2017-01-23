أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) عن فتح باب التقدم لمنح الدراسات العليا التي تقدمها وزارة الزراعة بجمهورية المجر ضمن اتفاقيتها مع (فاو)، مشيرة إلي أن الانتساب بات متاحا أمام الطلبة الباحثين في مصر للتخصص في مجالات مرتبطة بالزراعة في جامعة “سانت اسطفان”.

وأوضحت وزارة الزراعة المجرية أن المنح المتاحة للعام الجامعي 2017 - 2018 ضمن برنامج التعاون مع منظمة (فاو)، الذي يحتفل بسنته العاشرة، تشمل ثلاثة اختصاصات في مجالات: التنمية الريفية وإدارة الأعمال الزراعية، علوم البستنة، وإدارة المياه في المجال الزراعي، لافتة إلي أن الدراسة تتم باللغة الإنجليزية.

ودعا ممثل (فاو) في مصر حسين جادين - في بيان اليوم الاثنين - طلبة الدراسات العليا المصريين لتقديم ملفاتهم قبل يوم 28 فبراير المقبل للاستفادة من المنح المتاحة، مشيرا إلي أن المنظمة ستقوم بإبلاغ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، كما أنها ستراسل الجامعات الحكومية والخاصة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلاب والخريجين لتقديم طلباتهم.

وقال “تواجه مصر تحديات كبيرة في ملف الزراعة وإدارة المياه وما له من تأثيرات على معدلات توافر المحاصيل الزراعية، وما يتبع ذلك من توفير الأمن الغذائي ومكافحة الجوع.. لذا فإن ممثلية الفاو في مصر ترى أن هذه المنح هي فرصة فريدة لتوفير قنوات جديدة للباحثين المصريين لزيادة تعمقهم في التخصصات المرتبطة بإدارة المياه والمجالات الزراعية والغذائية”.

وأضاف أنه يشترط للتقدم للاستفادة من هذه المنح، ألا يتجاوز عمر المتقدم للحصول على المنحة 30 عاما، وأن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة، فيما يتم استقبال الطلبات إلكترونيا عبر عنوان البريد الإلكتروني المون في طلبات الالتحاق، علما بأنه سيتم إهمال الطلبات غير المكتملة.

ومن المقرر أن تغطي المنحة كلفة الدراسة ونفقات السكن والمعيشة، والكتب الأساسية، والتغطية الصحية طوال فترة الدراسة في واحدة من الكليات الثلاث بجامعة “سانت اسطفان”: كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، كلية علوم البستنة، وكلية الزراعة والعلوم البيئية.