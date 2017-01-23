قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف سيؤدي إلى انفلات وفوضى في الدعوة وتداخل وتنازع في الاختصاصات مع وزارة الأوقاف، مؤكدا رفضه أن تتدخل نقابة في منح تصاريح العمل ومزاولة الخطابة للأئمة.

جاء ذلك في كلمة لوزير الأوقاف أمام اجتماع مشترك للجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى الكمار وآخرين بشأن إنشاء نقابة لأئمة الأوقاف.

وأضاف جمعة أنه يدعم فكرة إنشاء أندية خدمية للأئمة على غرار أندية القضاة والقوات المسلحة والشرطة، معربا عن تحفظه على مشروع القانون المقدم من عدد من نواب المجلس لإنشاء نقابة للأئمة.

وأشار جمعة إلى أن هناك جهات يصلح إنشاء نقابات مهنية لها، وجهات أخرى يصلح لها النوادي الخدمية نظرا لأنها ذات طبيعة خاصة، ومنها الأئمة.