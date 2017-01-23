كشف هيثم عبده، المدير العام لزيروكس مصر، عن أحدث أنظمة الحبر النافث للطباعة الرقمية الجديد من زيروكس “Brenva HD” وهو التدشين الأول لهذه الأنظمة حول العالم بعد إطلاقها من قبل شركة زيروكس العالمية نهاية العام الماضي.

وأوضح عبده خلال المؤتمر الصحفي أن زيروكس تجاه السوق المصري تقدم أحدث ما توصلت له من التكنولوجيا في عالم الطباعة وطرح منتجات مبتكرة بالتزامن مع إطلاقها في السوق العالمية، وقد قدمت أحدث أنظمة الحبر النافث للطباعة الرقمية الجديد من زيروكس “Brenva HD”وهو التدشين الأول لهذه الانظمة حول العالم بعد إطلاقها من قبل شركة زيروكس العالمية نهاية العام الماضي.

وأضاف عبده أن زيروكس تستهدف أنظمة زيروكس “Brenva HD” سد الفجوة الموجودة بين طابعات الليزر وطابعات الحبر النافث، فهي تجمع بين انخفاض التكاليف التي تتميز بها طابعات الحبر النافث مع المرونة اللازمة لتلبية احتياجات العملاء، مشيرا إلى أن أنظمة “Brenva HD” تمثل نقلة نوعية في مجال الطباعة الرقمية، لما تتميز به هذه الانظمة من خصائص فريدة تفوق الطابعات التقليدية، مما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات العملاء وتقليل النفقات التشغيلية في آن واحد.

وتتميز أنظمة Brenva HD بمزايا عديدة لتعظيم الإنتاجية والجودة بما في ذلك مرونة تكنولوجيا الcut-sheet التي تقدمها زيروكس مثل خاصية spectrophotometer للمساعدة في معايرة الألوان، فضلا عن خاصية إدارة الألوان للتمييز بين النصوص والرسومات لتعزيز جودة الصور، إلى جانب وضع K-Only بحيث يتم تشغيل الطابعة بأفضل كفاءة من ناحية التكاليف في وضع اللون الواحد. أما فيما يتعلق بقدرتها على الطباعة فيمكنها طباعة أحجام ومقاسات كبيرة من الأوراق تصل حتى mm 520 x364 .

وخلال العقود الثلاثة الماضية استمرت شراكة ناجحة بين شركتي زيروكس وكوبي أكسبريس، مما شجع شركة كوبي اكسبريس على الاستثمار في انظمةBrenva HD لتصبح اول شركة حول العالم تستخدم هذه الأنظمة الفريدة والمبتكرة.

وسوف تتمكن شركة كوبي اكسبريس من خلال هذه الانظمة التى تصل فدرتها الانتاجية ما بين مليون وثلاثة ملايين صفحة شهريا بسرعة 197 ورقة في الدقيقة. كما ستساهم انظمة Brenva HD في مساعدة كوبي أكسبريس على تلبية احتياجات عملائها بفضل سرعتها الفائقة وعلى تقليل نفقات التشغيل الخاصة بالطباعة وتوفير أساليب الطباعة المتنوعة مثل طباعة البريد المباشر، الفواتير، الكتب والكتالوجات، وزيادة قاعدة عملاؤها.

وأضاف هشام إبراهيم، العضو المنتدب لشركة كوبي أكسبريس، أن الشراكة التي تجمع بين الشركتين ليست بجديدة فعمرها 30 عاما، حيث نعتمد على العديد من طابعات زيروكس. وعندما يتعلق الأمر بالتغلب على التحديات وخفض نفقات التشغيل، فليس هناك بديلاً عن زيروكس، فهي الشركة الرائدة في مجال الطباعة الرقمية على مستوى العالم، وصاحبة أحدث الابتكارات في مجال الطباعة الرقمية، ونحن اليوم نستعين بأنظمة Brenva HD من زيروكس التي تلبي جميع احتياجاتنا من حيث الجودة والقدرة الإنتاجية والجدوى الاقتصادية وسعداء أن يحظى السوق المصري بالسبق في استخدام أنظمة Brenva HD الأولي من نوعها والتي يتم تشغيلها لأول مرة في العالم من خلال كوبي اكسبريس.

وتقدم شركة كوبي أكسبريس على مدار ثلاثون عاما من تاريخها الطويل خدمات الطباعة الرقمية الأبيض وأسود والألوان والمسح الضوئي والتصوير الفوتوغرافي، التشطيبات، واللافتات الإعلانية بالإضافة الي خدمات طباعة الOffset. وقد قام بأنشاء شركة كوبي اكسبريس ناصر عثمان عام 1986، ولدي الشركة 6 فروع في مختلف أنحاء القاهرة والجيزة وتأتي الشركة على رأس قائمة الشركاء الرئيسيين لدى شركة زيروكس مصر.