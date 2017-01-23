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مشيرة خطاب تزور معهد العلاقات الدولية بموسكو
مشيرة خطاب

مشيرة خطاب تزور معهد العلاقات الدولية بموسكو

الإثنين، 23 يناير 2017 03:56 م
محيط: أ ش ا

قال أيمن موسي المستشار الإعلامي للسفارة المصرية بأن مشيرة خطاب تقوم حالياً بزيارة لروسيا في إطار حملتها دعم ترشحها لمنصب المدير العام لليونسكو حيث قامت اليوم الاثنين بزيارة لمعهد العلاقات الدولية التابع للخارجية الروسية.

وأوضح أيمن موسي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في موسكو، انه كان في استقبال مشيرة خطاب، الدكتور أيجوز اندرييف رئيس إدارة العلاقات الدولية ثم عقدت جلسة مع يفجيني ميخائيلوفيتش نائب رئيس الجامعة أعقبها محاضرة بحضور لفيف من أساتذة المعهد وطلابه.

وقد أشاد ميخائيلوف بالعلاقات مع مصر ومساندة المرشح المصري للمنصب ، مؤكدة أن مشيرة خطاب تعد من أفضل المرشحين لهذا المنصب.

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