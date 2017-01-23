أعلن الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي عن انطلاق 24 قافلة خدمية وطبية وغذائية من الجامعات الحكومية للمناطق المحيطة بها خلال إجازة نصف العام.

وقال الوزير إنه سيتم تسيير 24 قافلة خدمية اعتبارا من 26 يناير الجاري خلال إجازة نصف العام الدراسي، بحيث تنطلق من الجامعات الحكومية إلى المحيط المجتمعي والجغرافي لتلك الجامعات، بهدف تقديم عدد من الخدمات التوعوية، والطبية، والبيطرية، والزراعية، والغذائية لسكان المناطق الواقعة في نطاقها لرفع مستوى الرعاية الصحية والوعى المجتمعي بها، وذلك انطلاقاً من الدور الحيوي الذي تؤديه الجامعات المصرية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الشيحي تضافر كافة الجهود مع السادة رؤساء الجامعات، بحيث تنطلق هذه القوافل بشكل متزامن وفى نفس التوقيت في كل ربوع مصر، مشيراً إلى أن هذه القوافل تضم كافة التخصصات الطبية وأساتذة على مستوى عالي من التميز تقدم للأهالي أدوية مجانية، وروعي فيها الطبيعة المجتمعية للمناطق الحدودية والنائية، فتم التأكيد على وجود سيدات في كافة التخصصات في هذه المناطق، تلبية لرغباتهم واحتياجاتهم.

وأوضح الوزير أن القوافل تغطى كافة المناطق الحدودية والنائية بالمحافظات على النحو التالي: حلايب وشلاتين وأبو رماد وقرى محافظات الشرقية، والبحر الأحمر، وقنا، والأقصر، تغطيهم قافلة مشتركة من جامعتي الزقازيق وجنوب الوادي، ومناطق وسط وجنوب سيناء ومحافظة الإسماعيلية تغطيهم قافلة من جامعة قناة السويس، ومحافظة مطروح وواحة سيوة، تغطيهما قافلة من جامعة الإسكندرية، ومحافظتي بورسعيد، وشمال سيناء تغطيهما قافلة من جامعة بورسعيد.

وتابع قائلا: محافظة شمال سيناء، تغطيها قافلة من جامعة العريش، وجنوب سيناء ومناطق بمحافظة السويس تغطيهما قافلة من جامعة السويس، و منطقة نصر النوبة وقرى محافظة أسوان وبعض مناطق محافظة الوادي الجديد تغطيهم قافلة من جامعة أسوان، وقرى محافظة المنوفية ووادي النطرون تغطيهما قافلة من جامعة مدينة السادات، وقرى محافظة الفيوم تغطيها قافلة مشتركة من جامعتي عين شمس والفيوم، وقرى محافظة أسيوط والوادي الجديد تغطيهما قافلة من جامعة أسيوط.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن قرى محافظة الغربية ستغطيها قافلة من جامعة طنطا، وقرى محافظة الدقهلية، تغطيها قافلة من جامعة المنصورة، وقرى محافظة المنيا، تغطيها قافلة من جامعة المنيا، وقرى محافظة المنوفية تغطيها قافلة من جامعة المنوفية، وقرى محافظة القليوبية تغطيها قافلة من جامعة بنها، وقرى محافظة بنى سويف تغطيها قافلة من جامعة بنى سويف، وقرى محافظة كفر الشيخ تغطيها قافلة من جامعة كفر الشيخ، وقرى محافظة سوهاج تغطيها قافلة من جامعة سوهاج، وقرى محافظة البحيرة تغطيها قافلة من جامعة دمنهور، ومحافظة دمياط تغطيها قافلة من جامعة دمياط، ومحافظة القاهرة تغطيها قافلة مشتركة من جامعتي القاهرة وحلوان.