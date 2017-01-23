وجه محافظ القليوبية اللواء عمرو عبدالمنعم، بضرورة توجيه حملات مراقبة للأسواق للتأكد من توافر السلع ومراقبة أسعارها والتزام البائعين بالأسعار المقررة، بالإضافة إلى مراقبة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والتأكد من عمليات إصدار البطاقات التمونية، وذلك منعا للتلاعب واستغلال المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه.

وقال المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، إن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة قد شنت حملة تموينية موسعة لمراقبة ومتابعة الأسواق وضبط السلع المنتهية الصلاحية وتحرير المحاضر للمخالفين وضبط المتلاعبين بقوت المواطنين البسطاء.

وأوضح أن الحملة استهدفت قرى اكياد دجوى بطوخ، وشلقان وباسوس، وأبو الغيط التابعة بالقناطر الخيرية، حيث تم المرور على 13 مخبزا .. مشيرا إلى انه تم تحرير 9 مخالفات نقص وزن ومخالفة غلق بدون إذن من الجهات المختصة ووجود نقص في كمية الدقيق عن الرصيد الموجود على ماكينة المخبز.