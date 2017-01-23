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مخترق صفحة شاومينج يكشف مفاجأة غير متوقعة!
شاومينج

مخترق صفحة شاومينج يكشف مفاجأة غير متوقعة!

الإثنين، 23 يناير 2017 04:00 م
كتب - عبد الرحمن دياب

كشف أحمد المالكي، الهاكرز الذي اخترق صفحة شاومينج، عن انه تمكن بمعاونة مجموعة من أصدقائه من السيطرة على أكبر صفحة لـ “شاومينج”، مضيفًا: “مفيش شاومينج تاني، ومفيش مستحيل مع المصريين”.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صح النوم” المذاع على شاشة “ltc”، أنه عثر على رسائل من الطلاب يرسلون لمسؤولي الصفحة كروت شحن بـ100 جنيه، مضيفا أنه لن يكون هناك صفحات لشاومينج جديدة، ويمكن للوزارة اختراق أي صفحة لهم.

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