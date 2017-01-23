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النواب يؤكد على أهمية دور المشروعات الصغيرة في دفع عجلة الاقتصاد
مجلس النواب‎

النواب يؤكد على أهمية دور المشروعات الصغيرة في دفع عجلة الاقتصاد

الإثنين، 23 يناير 2017 03:35 م
وكالات

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على أهمية دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عصب الاقتصاديات الكبيرة في العالم، خاصة في الدول النامية صناعيا مثل دول شرق آسيا والتي أصبحت اليوم من أقوى اقتصاديات العالم من خلال هذه المشروعات.

جاءت كلمة عبد العال خلال حضوره الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوسطة الصغر، حول المشكلات التى تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة دمياط.

وتطرق الاجتماع إلى ارتفاع أسعار الخامات والمستلزمات الصناعية الوسيطة، وإيجاد أسواق جديدة خارجية على ضوء تشبع السوق المصري بمنتجات الأثاث، وتكريس الثقافة التسويقية بغرض التصدير.
وفى هذا الإطار، أكد النواب المشاركون في الاجتماع على أهمية إيجاد حلول وبدائل لمشكلات التمويل والقضاء على البيروقراطية لتسهيل إجراءات الحصول على القروض التمويلية لتلك الصناعات.

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