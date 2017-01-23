صناعة النواب تناقش استراتيجية تطوير صناعة السيارات بمصرالإثنين، 23 يناير 2017 03:38 م
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا، لمناقشة استراتيجية تطوير صناعة السيارات، وذلك بحضور عدد من وكلاء ومستوردي السيارات للاستماع إلى مقترحاتهم بهذا الشأن.
وأكد وكلاء ومستوردو السيارات –خلال الاجتماع- على ضرورة أن تتواكب استراتيجية تنمية السيارات في مصر مع الاستراتيجية العالمية، ومراجعة ودراسة احتياجات السوق المحلي قبل البدء في وضع أي أرقام أو نسب للانتاج على أن يتم البدء بنسب منخفضة يتم زيادتها تدريجيا، والتأكيد على ضرورة أن يكون اتجاه الدولة للتصنيع وعدم الاكتفاء بالتجميع، والتركيز على النمو الحقيقي للقطاع من خلال انتاج قطع الغيار اللازمة للسيارات المنتجة.
كما أكد الوكلاء والمستوردون أهمية التركيز على تشجيع صناعة النقل العام من خلال شركات عملاقة في سيارات النقل العام، وذلك بما يضمن انضباط السوق في هذا المجال، والاهتمام بالصناعات المغذية لصناعة السيارات والتأكيد على أن تصدير منتجاتها يرسخ لجودة المنتج المحلي.
من ناحية أخرى، اجتمعت لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة أسامة هيكل لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس عمران بشأن النتائج المترتبة على صدور القرار رقم 154 لسنة 1944 بإدخال قرية القصر (كاملة) بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ضمن نطاق المناطق الأثرية، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرة المواطنين على الانتفاع بالأراضي الخاصة بهم والتي تقع داخل هذا الحزام.
وطالب أعضاء في اللجنة بالتدخل لإيقاف قرارات الإزالة من منطقة القصر، وضرورة النظر إلى محافظة الوادي الجديد نظرة شمولية لأهمية موقعها واتساع مساحتها خاصة أنها محافظة حدودية شديدة الأهمية.
واجتمعت لجنة الطاقة والبيئة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بعدد من المحافظات.
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