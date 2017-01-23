إسرائيل: حماس تسجن «فلسطينياً» بتهمة التجسس لصالح مصرالإثنين، 23 يناير 2017 03:34 م
ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة حكمت بالسجن لمدة 17 عاما على مواطن من سكان القطاع بتهمة التجسس لصالح الأجهزة الأمنية المصرية.
وأضافت الإذاعة أنه جاء فى قرار المحكمة أن المدان ارتبط مع رجال الأجهزة الأمنية المصرية منذ 10 سنوات وزودهم بمعلومات عن الفصائل الفلسطينية المسلحة فى القطاع مقابل مبالغ مالية وتسهيل سفره إلى مصر.
وأشارت الإذاعة إلى أن هذا هو أشد حكم صدر بحق فلسطينى أدين بالتجسس لصالح مصر.
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