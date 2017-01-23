أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إنه سيتم انقطاع المياه عن مركز ومدينة شربين وجزء من قرى مركز بلقاس وجزء من قرى مركز طلخا وذلك اعتبارا من السـاعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين وحتي السـاعة الثالثة من مساء نفس اليوم.

وأضافت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرًا لقيامها بأعمال الصيانة الداخلية بمحطة مياه شربين وتركيب محبس على خط الطرد واعمال الربط للخط الجديد.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.