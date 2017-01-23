أكدت مصادر حكومية، أن رئيس الوزراء لم يرسل قائمة أسماء المرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري المرتقب إلى البرلمان.

وأوضحت المصادر، أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من أسماء المرشحين، بسبب كثرة الاعتذارات لتولي المهام الوزارية.

وأضافت المصادر، أن أكثر الاعتذارات التي تلقاها إسماعيل، كانت لوزارتي التربية والتعليم والصحة.

وتوقعت المصادر، الانتهاء من أسماء المرشحين الجدد نهاية الأسبوع الجاري، وإرسالها للبرلمان للتصويت عليها.