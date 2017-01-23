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ماسبيرو: إذاعة «فيديو ريجيني» بأمر من النائب العام
جوليو ريجيني ـ ايطاليا

ماسبيرو: إذاعة «فيديو ريجيني» بأمر من النائب العام

الإثنين، 23 يناير 2017 03:25 م

أكدت مصادر باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن الفيديو الذي عرضته شاشات قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري حصريا لحوار بين الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قُتل في مصر، وأحد الباعة الجائلين جاء عن طريق مكتب النائب العام.

ولفتت المصادر إلى مهاتفة النائب العام لخالد مهني رئيس قطاع الأخبار لبث بيان صحفي عبر شاشة التليفزيون، ومد الأخير بأسطوانة من نيابة أمن الدولة العليا عليها الفيديو الخاص بحوار ريجيني والبائع نظرا لعرض تلك المشاهد في التليفزيون الإيطالي أيضا.

وكان التليفزيون قد بث فيديو يظهر «ريجينى» وهو يتحدث باللغة العربية، ويجمع معلومات عن الوضع العمالي والنقابات العمالية في مصر، ويساوم البائع مقابل منحه أموالًا من بريطانيا.

يوضح الفيديو تفاصيل اتفاق «ريجيني» وممثل الباعة الجائلين مقابل أموال، وذكر ريجيني في الفيديو أن تلك المعلومات لصالح بريطانيا.

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