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الإثنين 23 يناير 2017 03:29 مساءً
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أميركية من أصل مصري تفوز بلقب أول قاضية منتخبة بأوهايو
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أميركية من أصل مصري تفوز بلقب أول قاضية منتخبة بأوهايو

الإثنين، 23 يناير 2017 03:25 م
متابعات

حصلت الأميركية من أصل مصري، شيري القمص ميخائيل ادوارد، على منصب قاضية في إحدى محاكم أوهايو بأميركا بالانتخاب، وذلك بعد منافسة شرسة مع أميركي.
وأدت شيري اليمين القانونية وسط احتفال كبير من أبناء الجالية المصرية بأميركا.

شيري من مواليد مدينة كليفلاند بولاية أوهايو في 12 أكتوبر 1976، حيث ولدت بعد عامين من هجرة والدها ووالدتها إلى أميركا، ودرست بجامعة جون كارول، ثم حصلت على شهادتها الجامعية عام 1998، وحصلت على الدكتوراه بالدراسات الحقوقية من جامعة كيس ويسرن ريسيرف عام 2001.

والدها هو القمص میخائیل ادوارد میخائیل، كاھن كنیسة مارمرقس القبطیة الأرثوذكسیة بكلیفلاند اًوھایو منذ عام ١٩٧٥ بقرار البابا شنودة الثالث بابا الأقباط في ذلك الوقت.

شيري والدة لـ 3 أطفال، وعملت محامية في مكتب بكليفلاند 6 سنوات للإيفاء بشروط الترشح لمنصب القاضي، كما عملت لمدة ثلاث سنوات وكيل نيابة، وثلاث سنوات أخرى كمساعد لقاض، وبعدها ترشحت لمنصب قاض.

المركز الثقافي القبطي برئاسة الأنبا ارميا في مصر تقدم بالتهنئة لشيري، وذلك بعد أدائها القسم مساء أمس الأحد بحضور والدها القمص ميخائيل إدوارد.

وقال الأنبا “ارميا” إن وصول شيري لهذا المنصب، وأن تصبح جزءا من القضاء الأميركي هو فخر لكل المصريين.

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