أدان مجمع البحوث الإسلامية ببالغ الأسي والحزن الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنودا مصريين في سيناء أثناء عودتهم من إجازاتهم والذي أسفر عن استشهاد خمسة جنود.

وأكد المجمع في بيان له، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة المصريين قيادة وشعباً في الوقوف بكل صلابة أمام هذا الإرهاب الغاشم الذي تجرد من كل معاني الإنسانية ، داعيا المولي عز وجل أن يتقبل الشهداء من أبطال الجيش والشرطة وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.