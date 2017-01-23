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الإثنين 23 يناير 2017 03:22 مساءً
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درويش: عقود المنطقة الاقتصادية في قناة السويس فاقت التوقعات
الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

درويش: عقود المنطقة الاقتصادية في قناة السويس فاقت التوقعات

الإثنين، 23 يناير 2017 03:32 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تعد في المقام الأول منطقة صناعية، حيث تم توقيع عقود جيدة في صناعات الدواء، والصناعات الثقيلة خلال العام الأول لإنشاء المنطقة الاقتصادية.

وأضاف في تصريحات خاصة على شاشة “دي إم سي”، أنهم سيتوجهون إلى الصناعات المتوسطة والخفيفة كالسيارت، والإليكترونيات، موضحا أن إجمالي العقود التي تم توقيعها خلال العام الأول 25.6 مليون متر وهذا يفوق التوقعات وبعضها لمصانع رخام، وبتروكيماويات.

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