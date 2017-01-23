أكد العقيد حاتم صابر الخبير في مكافحة الإرهاب، أن القوات الأمنية، تقوم بدور كبير في مواجهة الإرهاب، مشددا على أنه إذا خطط الإرهابيون لتنفيذ 10 عمليات إرهابية، يتم إحباط 9 منها ولكن لا يتم الإعلان عنها أو النظر إليها إعلاميا.

وقال في مداخلة هاتفية على شاشة اكسترا نيوز، اليوم الاثنين، إن الجماعات الإرهابية تحاول أن تثبت أنها مازالت حية وعلى قيد الحياة، موضحا أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تؤمن حدودها بنسبة 100% مهما كانت قدرة قواتها المسلحة مستشهدا بما يحدث على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وأكد أن مصر تواجه تهديدات مستمرة منذ 28 يناير 2011، وأن القوات المسلحة استطاعت أن تضرب بيد من حديد على أيدي الإرهابيين وتدمير العديد من مخازن تخرين الأسلحة وهدم الأنفاق.