اعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية ان معدلات انتاج الخبز المدعم زادت مؤخرا لتصل الي 360 مليون رغيف يوميا بزيادة 50 مليون رغيف عن المعدلات الطبيعية لمواجهة الاقبال المتزايد علي شراء الخبز مؤكدا علي انه لم يتم تحديد كميات الدقيق التي يتم توزيعها علي المخابز و منظومة انتاج الخبز كما هي و لم يتم تعديلها و ان المخابز حرة في صرف اي كميات من الدقيق طبقا لمعدلات الانتاج و النشاط .

واضاف ان المطاحن ملزمة بتوفير اي كميات من الدقيق للمخابز مشيرا انه صدرت تعليمات الي مديري التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات و الاجهزة الرقابية بتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المخابز و مساعدتهم على الاستمرار في إنتاج الخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة و بما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة و حسب الاحتياجات الفعلية و ان يتم توفير دقيق مطابق للمواصفات بما ينعكس علي جودة مواصفات الخبز

و اكد مصيلحي أنه صدرت تعليمات إلى مديري التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات و الاجهزة الرقابية بتنيظيم لجان للمرور علي المخابزو المطاحن علي مستوي الجمهورية لمراجعة كميات الدقيق التي يتم توزيعها يوميا و سحب عينات من الدقيق الموجود بالمطاحن للتأكد من مواصفاته و جودته و مراجعة سجلات الصرف سواء بالمطاحن او المخابز و ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين و المتلاعبين .

وأشار الى أنه يتم متابعة عمليات الطحن و الخبز من بداية وصول القمح و نقله من الصومعة او المواني و حتي الوصول للمطاحن و مراجعة نقل و تداول الدقيق حتي الوصول للمخبز و متابعة عمليات انتاج الخبز و حتي وصوله للمستهلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه و ان يتم التصدي لمحاولات التلاعب في اي مرحلة خاصة و ان الخبز من اهم السلع للمواطنين.

و اوضح الوزير انه صدرت تعليمات الي الاجهزة الرقابية و قطاع الرقابة و التوزيع للتنسيق مع المحافظين لضبط عمليات الطحن و الصوامع بما يضمن تخصيص السعات التخزنينة للقمح و الدقيق و الطحن بكل محافظة طبقا لمعدلات الاستهلاك من الخبز لتيسير توفير الخبز.

وتابع انه يتم التنسيق مع أصحاب المخابز و المطاحن لضبط المنظومة التي تحدد نسب الخلط القمح المحلي مع المستورد بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التي تنعكس على إنتاج خبز جيد .

و اكد انه صدرت تعليمات الي شركات القابضة للصناعات الغذائية و الصوامع بضبط عمليات تخزين القمح و النقل و التداول و ان يتم تخزين الاقماح المستوردة أو المحلية في صوامع حديثة و حظر التخزين في الشون المكشوفة او الترابية و ان يتم نقل القمح الي الصوامع أو الهناكر للمحافظة علي الاقماح من التلف أو التعرض لاية ظروف مناخية سواء من الامطاراو السيول للمحافظة علي القمح و الحد من الفاقد و التآلف.