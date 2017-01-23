بدأ العد التنازلي لأكبر وأول مهرجان فني عالمي في طابا هايتس خلال ٢٠١٧ بحضور النجمة شيرين عبد الوهاب والذي ينطلق في الفترة من 26 إلى 28 يناير.

ويشارك شيرين في المهرجان عدد من الفنانين العرب ومنهم النجم اللبناني المحبوب علاء زلزلي والمطرب المغربي محمد الريفي، بالإضافة إلي النجمة الاستعراضية الروسية أوكسانا والأوكرانية ڤيكي وعدد كبير من نجوم الفن والفرق الاستعراضية.

الهدف من المهرجان والذى يقام في عامه الأول هو تنشيط وتشجيع السياحة المصرية وجذبها إلى طابا ومنطقة خليج العقبة، ومن المقرر حضور عدد كبير من الشخصيات المهمة والإعلامية.