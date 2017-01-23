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36 سفينة عبرت قناة السويس اليوم‎
قناة السويس الجديدة

36 سفينة عبرت قناة السويس اليوم‎

الإثنين، 23 يناير 2017 04:18 م
وكالات

عبرت اليوم 36 سفينة بحمولات بلغت مليونين و400 ألف طن قناة السويس.

وأكدت الاحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم عبور 23 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليون و200 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات البنمية سيفيفا بحمولة بلغت 196 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 13 سفينة بحمولات بلغت مليون و200 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات المالطية النيفاد بحمولة بلغت 200 ألف طن.

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