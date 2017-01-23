عبرت اليوم 36 سفينة بحمولات بلغت مليونين و400 ألف طن قناة السويس.

وأكدت الاحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم عبور 23 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليون و200 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات البنمية سيفيفا بحمولة بلغت 196 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 13 سفينة بحمولات بلغت مليون و200 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات المالطية النيفاد بحمولة بلغت 200 ألف طن.