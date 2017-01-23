فتوى الغش تثير غضبًا في السعودية

أثار الداعية السعودي، والعضو السابق في هيئة التدريس بجامعة “الإمام”، عبدالرحمن بن ناصر البراك، غضب شريحة واسعة من المثقفين السعوديين، بعد نقله فتوى لداعية تجيز ...