حريق بمبنى «الأدمان والصحة النفسية» بقصر العينيالإثنين، 23 يناير 2017 11:10 ص
اندلعت النيران بمبنى الإدمان والصحة النفسية، في مستشفى قصر العيني.
ووصلت سيارات الإطفاء إلى المبنى، وتحاول السيطرة على الحريق، فيما لم ترد أية معلومات عن وجود إصابات بشرية.
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