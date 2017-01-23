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الإثنين 23 يناير 2017 10:11 صباحاً
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حريق بمبنى «الأدمان والصحة النفسية» بقصر العيني
القصر العيني

حريق بمبنى «الأدمان والصحة النفسية» بقصر العيني

الإثنين، 23 يناير 2017 11:10 ص

اندلعت النيران بمبنى الإدمان والصحة النفسية، في مستشفى قصر العيني.

ووصلت سيارات الإطفاء إلى المبنى، وتحاول السيطرة على الحريق، فيما لم ترد أية معلومات عن وجود إصابات بشرية.

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