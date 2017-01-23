 Moheet on google
الإثنين 23 يناير 2017 10:12 صباحاً
روابط سريعة
رسميا.. تأكد غياب عبد الشافي عن مواجهة الفراعنة وغانا
محمد عبد الشافي

رسميا.. تأكد غياب عبد الشافي عن مواجهة الفراعنة وغانا

الإثنين، 23 يناير 2017 11:12 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

تأكد رسمياً غياب اللاعب محمد عبد الشافي ظهير أيسر المنتخب الوطني عن لقاء الجولة الأخيرة بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية أمام نظيره غانا.

وكان عبد الشافي يعاني من التواء في الكاحل الأيسر ، خلال لقاء أوغندا في الجولة الثانية .

يذكر أن المنتخب الوطنى يحتل المركز الثانى فى المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط خلف منتخب غانا، ويحتاج للتعادل فقط امام النجوم السوداء للتأهل لدور الـ8.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3