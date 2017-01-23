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المبعوث الدولي لليمن يرفض لقاء رئيس "حكومة" الانقلابيين
اسماعيل ولد الشيخ المبعوث الامامي لدى اليمن

المبعوث الدولي لليمن يرفض لقاء رئيس "حكومة" الانقلابيين

الإثنين، 23 يناير 2017 11:12 ص
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قالت مصادر سياسية في صنعاء لـ”سكاي نيوز عربية” إن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رفض مقابلة رئيس “حكومة” الانقلابيين عبدالعزيز بن حبتور ووزير خارجيته باعتبارها حكومة غير شرعية.

وأكدت المصادر أن الحوثيين يسعون إلى فرض أجندة على برنامج زيارة ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء، بعد أن جاء لمقابلة وفدي الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام المحسوب على الرئيس السابق علي عبدالله صالح لبحث مسألة استئناف المفاوضات وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق في إطار مساعيه لحل الأزمة اليمنية .

وكان ولد الشيخ أحمد وصل إلى صنعاء بعد أيام من زيارة عدن ومقابلة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي.

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