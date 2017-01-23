 Moheet on google
الإثنين 23 يناير 2017 10:21 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو.. إسرائيل تستعد للحرب الثالثة ضد حزب الله

بالفيديو.. إسرائيل تستعد للحرب الثالثة ضد حزب الله

الإثنين، 23 يناير 2017 11:03 ص
متابعات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستعد لحرب ثالثة ضد حزب الله، وذلك من خلال إجراء تدريبات كبيرة على كيفية مواجهة التنظيم في ضوء التحسن الملحوظ لقدراته القتالية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم الإثنين، أن التدريبات التي يجريها الجيش الإسرائيلي تتضمن مواجهة خطر الأنفاق عبر تفخيخها، تسلل كتائب المقاتلين إلى داخل الأراضي المحتلة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن من بين التدريبات أيضًا نصب الكمائن في نقاط حساسة، تفعيل الخداع التكتيكي، والعمل في المنطقة للقضاء على الخطر المحدق.

ويخشى الجيش من سيناريو تنجح فيه قوات حزب الله في التسلل إلى إسرائيل عن طريق الأنفاق ورفع العلم الأصفر فوق بلدة إسرائيلية أو ثكنة عسكرية قرب الحدود، حتى ولو لوقت قصير، وترك انطباع من النصر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3