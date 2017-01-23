أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستعد لحرب ثالثة ضد حزب الله، وذلك من خلال إجراء تدريبات كبيرة على كيفية مواجهة التنظيم في ضوء التحسن الملحوظ لقدراته القتالية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم الإثنين، أن التدريبات التي يجريها الجيش الإسرائيلي تتضمن مواجهة خطر الأنفاق عبر تفخيخها، تسلل كتائب المقاتلين إلى داخل الأراضي المحتلة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن من بين التدريبات أيضًا نصب الكمائن في نقاط حساسة، تفعيل الخداع التكتيكي، والعمل في المنطقة للقضاء على الخطر المحدق.

ويخشى الجيش من سيناريو تنجح فيه قوات حزب الله في التسلل إلى إسرائيل عن طريق الأنفاق ورفع العلم الأصفر فوق بلدة إسرائيلية أو ثكنة عسكرية قرب الحدود، حتى ولو لوقت قصير، وترك انطباع من النصر.