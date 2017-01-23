قالت هوا تشون يينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تدرك تماما أهمية سياسة “الصين الواحدة”.

وفي سابقة لم تحدث منذ عقود تلقى ترامب الشهر الماضي اتصال تهنئة من رئيسة تايوان تساي إينج وين كما قال لاحقا إن سياسة “الصين الواحدة” قابلة للتفاوض.

وتعتبر بكين تايوان -التي تتمتع بالحكم الذاتي- إقليما منشقا يمكن استخدام القوة لإعادته لسيادة الصين إذا اقتضى الأمر.