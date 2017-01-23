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الجيش التركي يعلن قتل 65 من "داعش" في سوريا
دبابات الجيش التركي قرب الحدود السورية - كوباني

الجيش التركي يعلن قتل 65 من "داعش" في سوريا

الإثنين، 23 يناير 2017 10:59 ص
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قال الجيش التركي اليوم الاثنين، إن 65 من متشددي تنظيم “داعش” قتلوا في عمليات نفذها دعما لمقاتلي المعارضة في شمال سوريا الأحد.

وكانت تركيا بدأت عملية لإبعاد المتشددين عن الحدود السورية قبل خمسة أشهر وتحاصر مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية منذ أسابيع.

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