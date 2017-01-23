ينتظم أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران أبناء الرداء الأحمر بعد ظهر اليوم بالملعب الفرعي للدفاع الجوي.

واكتفى أكرم بأداء تدريبات الجري حول الملعب، خلال مران الفريق على ملعب الدفاع الجوي، عصر أمس.

وفضل حسام البدري، المدير الفني للفريق، إراحة أكرم من المشاركة في المران الجماعي والاكتفاء بمشاركته في الجزء الأول من التدريب؛ تجنبا لتعرضه للإجهاد، في ظل مشاركته مع منتخب الشباب خلال معسكره في الأيام الماضية.