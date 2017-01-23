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بالفيديو.. فتاة تغسل الأواني بشعرها
امرأة تغسل الاواني بشعرها

بالفيديو.. فتاة تغسل الأواني بشعرها

الإثنين، 23 يناير 2017 10:58 ص
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أثار مقطع فيديو لفتاة تغسل الأواني بشعرها، دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تجلس وتغسل الأواني مستخدمة شعرها، حيث وضعت عليه مسحوق الغسيل وراحت تمسك الإناء وتغسله بشعرها.



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