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سبب قرار مصر بتمديد المشاركة في «عاصفة الحزم»!
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سبب قرار مصر بتمديد المشاركة في «عاصفة الحزم»!

الإثنين، 23 يناير 2017 11:07 ص

قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إن تمديد مشاركة القاهرة في العمليات القتالية بباب المندب ضمن “عاصفة الحزم”، يهدف إلى تهدئة الرياض و “ترضيتها” في ظل تأزم علاقات البلدين.

وكشفت مصادر مصرية للصحيفة اللبنانية، عن أن المجلس الوطني قد ناقش خلال اجتماع “أمس”، أمورًا سياسية واقتصادية عدة، إلى جانب العلاقات المصرية ــ السعودية التي شكلت جزءًا كبيرًا من الاجتماع.

وأكدت المصادر، أن الرئيس “عبد الفتاح السيسي” استمع خلال الاجتماع - الذي استغرق نحو ست ساعات -، إلى مقترحات عدة حول تحسين العلاقات مع السعودية من جهات مختلفة في الدولة؛ وذلك في ظل وجود تواصل على مستويات منخفضة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وفي ضوء التحركات التي يقوم بها السفير السعودي في القاهرة “أحمد القطان”، الذي يباشر جهود وساطة مستمرة ويلتقي مسؤولين مصريين على أعلى المستويات، في لقاءات لا يُكشف عنها إعلاميًا.

وقالت المصادر ذاتها إن الجانب الأبرز في الاجتماع خُصّص لمناقشة أزمة الجزيرتين، إذ استمع “السيسي” إلى آراء جهات مختلفة ومقترحاتها في الأمر، بعدما استمع إلى وجهة نظر المخابرات في اجتماع يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى مناقشة تقارير عن الأوضاع الاقتصادية ومراجعة إجراءات التأمين المقرر أن تقوم بها الداخلية لتأمين المنشآت الحيوية خلال الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

وأضافت أن القرار الذي نصّ على (تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي)، جاء إعمالًا لنص الدستور بعدما انتهت مدة العام التي كان المجلس قد وافق عليها في منتصف يناير الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن القرار سيتم عرضه على البرلمان للموافقة عليه وتمريره بالعبارات الفضفاضة المذكورة أعلاه، تجنّبًا لأي تطورات مستقبلية، مع اقتصار المشاركة في الوقت الحالي على التنسيق المعلوماتي مع الجانب السعودي، وهو ما يتابعه رئيس الأركان الفريق “محمود حجازي”.

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