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ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف في الولايات المتحدة إلى 16 شخصا
عواصف في الولايات المتحدة‎

ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف في الولايات المتحدة إلى 16 شخصا

الإثنين، 23 يناير 2017 10:51 ص
أ ش أ

ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف وموجة الطقس السيء التي اجتاحت عدة مناطق جنوب الولايات المتحدة الأمريكية في عطلة نهاية الأسبوع إلى 16 قتيلا.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية الإثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بتقديم مساعدات اتحادية لولايات جورجيا وفلوريدا وألاباما، وقال إن “هذه العواصف كانت شديدة وعاتية وقوية”.

وكانت كاثرين هودين من إدارة مركز الأزمات في ولاية جورجيا قد أعلنت -في وقت سابق- أن الوفيات وقعت في مدن كوك وبروكس وبيرين في جنوبي الولاية على الحدود بينها وبين ولاية فلوريدا.

يذكر أن العديد من تحذيرات الأعاصير صدرت على أجزاء من جورجيا خلال اليومين الماضيين.

عواصف في الولايات المتحدة‎

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