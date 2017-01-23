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انخفاض تكلفة علاج مرضى فيروس سي بنسبة 85%
مرضي فيروس سي

انخفاض تكلفة علاج مرضى فيروس سي بنسبة 85%

الإثنين، 23 يناير 2017 10:53 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

قال الدكتور قدري السعيد المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم علاج مليون مريض من فيروس “سي”، من إجمالي 5 ملايين مريض، موضحا أن أغلب المرضى لا يعلمون انهم مصابون بالمرض نظرًا لعدم ظهور أي أعراض له في بدايته.

وأكد في حواره ببرنامج “صباحك عندنا”، المذاع علي شاشة “المحور”، صباح اليوم الاثنين، أن علاج فيروس “سي” مر بمراحل عديدة كانت بدايتها العلاج بالإنترفيرون والذي وصلت نسبة الشفاء منه 30% فضلًا عن عدم تناسبه مع الكثير من المرضى.

وأردف: “عند البدء في إستخدام الدواء ذى الفعالية العالية مثل السوفالدي تم علاج 600 ألف مريض من فيروس “سي”، وذلك خلال عام 2016”.

وصرح بأن الكورس العلاجي لمرض فيروس سي انخفضت تكلفتة بنسبة 85% عند إستخدام الدواء ذى الفاعلية العالية، حيث وصل مقدار التوفير خلال 7 أشهر إلي اكثر من 5.5 مليار جنيه.

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